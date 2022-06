PSG, Al-Khelaifi: “Mondiale senza l’Italia? Come bere un cappuccino senza caffè”

Dalla mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, al futuro di Messi e Neymar: le dichiarazioni rilasciate dal proprietario del PSG

"Con Campos e il nuovo tecnico, se mai ne avremo uno nuovo, voglio una squadra più collettiva, con più giovani francesi. Tutti devono essere orgogliosi della maglia, di giocare in Ligue 1". Lo ha detto Nasser Al-Khelaifi, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Fra i temi trattati dal proprietario del Paris Saint-Germain, anche il futuro di Lionel Messi, Neymar e di Kylian Mbappé. Ma non solo...

"Messi? Non si discute uno con sette Palloni d’oro. Messi ha scritto la storia. Non è stata la sua miglior stagione, ma dopo più di vent’anni a Barcellona ha scoperto un nuovo Paese, una nuova città, un nuovo campionato, una nuova squadra, una nuova cultura. E lo stesso la sua famiglia. Si è pure ammalato di Covid. Non è stato facile. La prossima stagione vedremo il miglior Messi di sempre. E dopo il primo anno, finanziariamente è già un affare. Lo stesso sarà per Mbappé. Neymar? Al di là delle voci su Neymar, tutti devono dare il massimo, altrimenti dovranno andarsene, come quelli che se ne sono approfittati: ci saranno vendite", le sue parole.

MBAPPE' - "Il Real gli offriva molto di più e di soldi con Kylian ne ho parlato solo alla fine. E’ un giocatore fantastico che dimostra di essere il migliore ogni giorno. Mi aspetto di più da tutti, ma lui vuole già vincere tutto, giocare ogni partita, ogni minuto. Dicono che decida tutto lui: l’unica cosa che vuole è vincere. Ama il calcio, è un vincente, ha opinioni e consigli utili per migliorare le cose. Non fosse così penserei che non ha la mentalità da Psg".

DA DONNARUMMA A VERRATTI -"Verratti è come un figlio. E' un giocatore fantastico, un esempio, nel cuore del progetto. E’ cresciuto con il club, ama il Psg. Ne sono orgoglioso perché è pronto a morire in campo per la squadra. Pure da lui mi aspetto di più, che si prenda più responsabilità: le merita. E’ il miglior giocatore italiano. Donnarumma? Parliamo del miglior giocatore dell’Europeo. E’ fantastico come persona, atleta e professionista. Poi, lui e noi sappiamo come stanno le cose".

QATAR 2022 -"Senza l’Italia è come bere un cappuccino senza caffè. Sono triste che non ci siano i campioni d’Europa. E mi spiace per Verratti e Donnarumma. Sono certo però che sarà il più bel Mondiale della storia. Sono fiero del mio Paese", ha concluso.