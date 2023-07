Italia-Svezia, Bertolini: “Squadra di alto livello. Il ruolo di Girelli è importante”

Dopo l'esordio vincente contro l'Argentina grazie al gol vittoria in extremis di Girelli, ad affrontare l'Italia in questa seconda gara del campionato Mondiale di calcio femminile 2023 c'è la Svezia. Queste le dichiarazioni in sala stampa della CT Milena Bertolini alla vigilia della partita di sabato 29 luglio alle 9:30 italiane: