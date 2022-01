Italia, Mancini: “Magari vinceremo il Mondiale con un rigore di Jorginho”

Le parole del ct dell'Italia, Roberto Mancini: ""Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale"

Meno di tre mesi al grande appuntamento dell 'Italia: quello contro la Macedonia del Nord, in programma il 24 marzo al "Renzo Barbera" di Palermo. Una gara secca che determina chi, tra le due formazioni, affronterà poi la vincente tra Turchia e Portogallo per poi provare a centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali . Ad analizzare il momento vissuto dagli azzurri è il ct Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di "Sportweek".

"Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale. Quindi, possiamo e dobbiamo crederci e dare tutto. Ho sognato una finale mondiale Italia-Brasile 1-0. Jorginho ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all'Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera... Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo faremo con un suo rigore, chi lo sa...".