Italia, Bertolini: “Fuori dal Mondiale? Nata un po’ di paura dopo Svezia. Autogol…”

L' Italia è stata eliminata questo mercoledì dal Mondiale di calcio femminile. In una partita avvincente ma ricca di errori da ambo le parti, il Sudafrica è riuscito a trionfare in extremis per 3-2 tagliando di fatto fuori le azzurre per il secondo posto del girone, vinto in scioltezza dalla Svezia. Queste le dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Rai Sport della CT Milena Bertolini:

"Dispiace molto perché abbiamo lavorato duramente in questo periodo per passare il girone, ma non ce l'abbiamo fatta. Non credo che a questo gruppo mancasse l'intesa: probabilmente è nata un po' di paura, i cinque gol subiti con la Svezia ci hanno tolto delle certezze. L'autogol di Orsi ci ha fatto paura: l'avversario principale di oggi non era il Sudafrica, ma noi stesse. Sono molto convinta delle scelte che ho fatto perché penso che queste siano le giocatrici migliori: in questa Nazionale ci sarà un buon futuro, questo Mondiale è servito per far crescere delle calciatrici che saranno utili al calcio femminile. Il mio futuro non ha importanza. Mi auguro che il movimento cresca sempre di più. Spero di aver lasciato un'eredità con una squadra giovane che ha fatto un'esperienza importante come questa".