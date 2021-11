Mondiali Qatar2022, Mancini sui playoff: “Non un gran sorteggio, poteva andare meglio”

Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, ha commentato il risultato dei playoff verso i Mondiali in Qatar2022. Per l'Italia c'è la Macedonia del Nord in semifinale e una tra Portogallo e Turchia come possibile avversaria in finale

⚽️

"Non è che sia un gran sorteggio, poteva andare un po' meglio". Queste le prime parole di Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" al termine dei sorteggi relativi ai playoff verso i Mondiali in Qatar del 2022. L'Italia affronterà tra il 24 marzo in semifinale la Macedonia del Nord e, in caso di vittoria, ci sarà la vincente di Portogallo-Turchia nella finale del 29 marzo 2022. Di seguito le dichiarazioni del ct azzurro:

"Sia noi che Portogallo dovremo prima vincere una partita. Si tratta di gare secche, le difficoltà ci sono sempre. Siamo sempre fiduciosi e positivi. La Macedonia ha fatto un buon gruppo di qualificazione, dovremo fare una grande partita. Poi vedremo cosa accadrà in finale. Portogallo in finale? Come noi avremmo voluto evitare loro, allo stesso modo il Portogallo avrebbe evitato volentieri l'Italia".