Mancini: “Testa a marzo, periodo difficile. Playoff? Fiducia e vinciamo il Mondiale”

Le parole del tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, al termine della sfida contro l'Irlanda del Nord

Roberto Mancini , commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato a margine della sfida tra gli azzurri e l' Irlanda del Nord . La selezione allenata dall'ex Inter non è andata oltre lo 0-0 nella gara di Belfast e, a causa della contemporanea vittoria per 4-0 della Svizzera sulla Bulgaria , sarà costretta a disputare gli spareggi tra le seconde classificate per accedere ai Mondiali 2022.

Il Ct azzurro si sofferma non solo sulla gara odierna ma anche sulle scorse partite, su tutte quelle contro Bulgaria , pareggiata dall'Italia per 1-1, e le due sfide proprio contro la selezione elvetica, ricordando i due penalty falliti che avrebbero potuto condurre gli azzurri al passaggio diretto del turno. Di seguito le parole di Roberto Mancini :

"Ai ragazzi ho detto che oramai non possiamo a fare nulla. Ora abbiamo la partita a marzo, ci prepareremo bene. Questo è un momento così dove facciamo fatica a far gol. Abbiamo avuto un'occasione nel primo tempo, queste sono partite da sbloccare subito per giocare più tranquilli. Peccato perchè il gruppo andava chiuso prima di questa partita. Dobbiamo solo ritrovare quello che ci ha contraddistinto anche fino ad oggi. Il gruppo era stato tenuto in controllo, ora recuperiamo le forze. Rimpianti? La partita con la Bulgaria è stata la prima di settembre con due partite di campionato. I due rigori con la Svizzera che sarebbero potute finire a favore nostro. Per i playoff sono fiducioso e magari vinciamo il Mondiale".