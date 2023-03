Malta-Italia, Mancini: “Su Retegui polemiche senza senso. Balotelli? Rispondo così”

Le dichiarazioni del Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini

Mediagol ⚽️

"Domani mi aspetto una gara difficile, queste gare lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle un po' di difficoltà viene fuori. Alla fine sono tre punti, al di là del valore della squadra. Dopo tante partite contro l'Inghilterra poteva starci anche una sconfitta. E' sempre un piacere giocare qui, conosciamo la squadra e sappiamo un po' come gioca e le difficoltà che troveremo". Queste le dichiarazioni del Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, alla vigilia del match contro il Malta valido per la seconda giornata della fase a gironi per le Qualificazioni ai prossimi Europei. "Malta? E' una squadra cambiata molto, a livello tattico con Mangia s'è evoluta. E' migliorata tanto, si sanno difendere bene e fanno bene il contropiede. In Macedonia al 60esimo erano ancora sullo 0-0. Il quinto di destra è molto bravo, così come la loro mezzala sinistra. Ma dipenderà molto da noi".

Sul parere espresso via social da Mario Balotelli, ex calciatore di Mancini ai tempi del Manchester City: "Che devo rispondere a Mario? Mi fa piacere che ci siano attaccanti validi in Italia. Non so a cosa si riferisca... Forse si riferisce a lui? Io gli voglio troppo bene, speriamo possa essere davvero in forma".

Inevitabile il capitolo Mateo Retegui: "Merita la conferma ma anche lui va valutato a livello fisico: arrivava dall'Argentina, vanno valutate tante cose. Deve avere un po' di tempo per conoscere bene le caratteristiche tecniche dei compagni, poi è chiaro che in un 4-3-3 i giocatori offensivi devono aiutare il centravanti. E' fondamentale che gli esterni usino il dribbling per saltare l'uomo, perché se arrivano sul fondo e mettono il pallone al centro lui in area è forte. Per ora parla solo in spagnolo? E' un altro dei motivi per il quale bisogna avere un po' di pazienza. E' in Italia da tre giorni, come può parlare italiano? Suo nonno conosceva l'italiano, è una polemica senza senso. Quando conoscerà l'italiano per lui sarà più semplice"