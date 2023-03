Malta-Italia 0-2, Retegui ancora in gol: Mancini trova il primo successo al National

Al National Stadium l'Italia di Roberto Mancini trova il primo successo di questa fase a gironi, valida per la qualificazione agli Europei 2024, in programma in Germania l'anno prossimo. Dopo il ko rimediato al Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra, gli azzurri dovevano portare delle risposte veementi e tangibili sul rettangolo verde di Malta. Un 0-2 che si tiene sulla sufficienza solo per l'aspetto numerico, con l'auspicio che funga da base per continuare il percorso di rinascita iniziato dopo l'eliminazione dai playoff per i Mondiali contro la Macedonia.