Macedonia-Italia, Pandev: “Buffon e le sue parole dopo ko di Palermo. Trajkovski…”

"Dopo il 7-0 subìto a Wembley con l’Inghilterra, si sarebbe dovuto dimettere. La Federazione lo ha difeso, ma non siamo tranquilli, la nazionale vive un momento complicato. Non so come giocheremo con l’Italia, la paura a volte può aiutare, speriamo. In realtà mi aspettavo che Milevski facesse un passo indietro. Stefan Ristovski, l’ex capitano, ha deciso di non rispondere alle convocazioni sino a quando ci sarà lui in panchina. Ha parlato con il mister e lo ha comunicato in estate. Tutti si aspettavano un cambio, anche la gente lo chiedeva".