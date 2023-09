Macedonia-Italia, Dimitrievski: “Palermo? Ricordo speciale, possiamo vincere di nuovo”

PALERMO - "La vittoria a Palermo? Un ricordo speciale, per me, per la mia carriera, per il mio Paese. L’Italia era pronta a partire per il Portogallo, e invece ci andammo noi. Giocammo una grande partita, con i nostri mezzi, e conquistammo una vittoria incredibile grazie a Trajkovski che aveva giocato a Palermo diversi anni. Una storia incredibile, con un finale perfetto. Poco prima avevo detto che avremmo vinto noi? Perché sono un ottimista di natura, e sentivo che potevamo fare qualcosa di grande e di storico. E sabato possiamo vincere di nuovo".

MOMENTO NO -"La seconda sconfitta è figlia della prima: battiamo Malta, ci tocca l’Ucraina in casa e andiamo sul 2-0. Tutto fila liscio fino a che non abbiamo un black out e perdiamo 3-2. Siamo andati in Inghilterra frastornati, col morale a terra, e fisicamente ci hanno distrutto. Ma ora siamo pronti a tirarci su. Giochiamo in casa, la nostra gente ci appoggia, è una partita importantissima. Possiamo farcela ancora. Abbiamo il nostro stile, che definiamo 'all’italiana': chiudersi, fare falli per spezzare il ritmo di chi attacca per contrastarlo anche psicologicamente, farlo disperare e poi colpirlo in contropiede o a gioco fermo. Con l’Ucraina abbiamo voluto giocare 90’ a tutta, in modo offensivo e alla fine l’abbiamo pagata. Bisogna saper aspettare col blocco basso. Ci siamo sbagliati una volta, speriamo di non ripetere l’errore".