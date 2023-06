VIDEO Italia, le prime volte di Baschirotto: “A San Siro per Inter-Palermo…”

Gli azzurri, in ritiro in Sardegna al Forte Village Resort, aperto anche alle famiglie, si preparano in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna . Nei giorni scorsi, il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista pre-convocati per il match in programma giovedì 15 giugno a Enschede . La squadra che avrà la meglio affronterà una tra Croazia ed Olanda domenica 18 giugno nella finale di Rotterdam .

In un primo momento, nell'elenco in questione era stato inserito anche Federico Baschirotto, uno degli uomini copertina del Lecce, destinato ad essere protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato, con Fiorentina, Bologna e Wolfsburg già da tempo sulle tracce del talentuoso difensore classe 1996. Nella giornata di oggi, il centrale ex Ascoli è intervenuto ai microfoni ufficiali della Nazionale italiana, dove ha svelato le sue "cinque prime volte"."La prima volta allo stadio? E' stato un Inter-Palermo a San Siro, ero con mio padre che è interista. Anche se adesso tifa più per me che per l'Inter... (ride, ndr)", le sue parole. Di seguito, il video in questione.