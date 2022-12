Vialli, mondo del calcio in ansia: le condizioni di Gianluca si aggravano

La madre 87enne è partita ieri per Londra, dove Vialli è ricoverato

Mondo del calcio in ansia per Gianluca Vialli . Stando a quanto riportato dal noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport", le condizioni del capo delegazione azzurro si sarebbero aggravate nelle ultime ore. L'ex calciatore della Sampdoria è ricoverato a Londra dove nella giornata di ieri si è recata anche la madre 87enne. L’avversario da combattere è il tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni.

Mercoledì scorso l’ex bomber - attraverso il sito della Figc - aveva annunciato una pausa dal ruolo di capo delegazione degli azzurri e quel "spero in modo temporaneo" ha fatto suonare un campanello d’allarme tra i tanti tifosi che Gianluca ha ancora sparsi per l'Italia e non solo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...