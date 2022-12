Vialli lascia la Nazionale: “Ora devo superare questa fase delicata della malattia”

" Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri".

Così Gianluca Vialli , capo delegazione degli Azzurri, ha annunciato oggi alla FIGC la s ua assenza in vista delle prossime gare della Nazionale italiana , impegnata nel 2023 nell’inizio delle qualificazioni all’Europeo 2024. Una decisione comunicata attraverso una nota, condivisa dalla Federcalcio attraverso i propri canali ufficiali

"L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.