Ventura si ritira nel giorno di Italia-Svizzera: “Spero che Mancini vinca i Mondiali”

Gian Piero Ventura ha annunciato ufficialmente il suo ritiro un anno dopo la fine della sua ultima esperienza da allenatore

Un anno dopo la fine della sua ultima esperienza da allenatore, sulla panchina della Salernitana, Gian Piero Ventura annuncia il suo ritiro definitivo. Un giorno emblematico, che darà la possibilità all'Italia di superare l'ostacolo Svizzera e fare un passo decisivo verso i Mondiali in Qatar, al contrario di quanto accadde nel 2018 quando gli azzurri pareggiarono a "San Siro" e fallirono la qualificazione ai Mondiali in Russia. A guidare gli azzurri, quell'anno, c'era proprio Gian Piero Ventura, che proprio oggi pone fine alla sua lunga carriera.