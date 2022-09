Ungheria-Italia, Mancini: “Poca scelta digiocatori? Soluzione sono i giovani”

Partita da primo posto per l'Italia di Roberto Mancini , che nell'ultima giornata di Nations League si contende l'accesso alla Final Four contro l' Ungheria . Poco prima del fischio d'inizio del match, in programma alle 20:45, il commissario tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, di seguito le sue dichiarazioni:

"Loro hanno il vantaggio di avere due risultati su tre, starà a noi indirizzarla. Primo posto? Credo che sia importante. La fatica che abbiamo fatto venerdì credo che sia stata smaltita da questo risultato importante che, visto come si era messo il gruppo, non era così semplice. Essere qui a giocarsela con l'Ungheria è una cosa bella. L'Italia in questo momento ha anche sul problema di avere meno scelte di giocatori italiani. Ha un problema dietro l'altro ma dobbiamo cercare di trovare soluzioni. E la soluzione è cercare ragazzi un po' più giovani, dargli la possibilità di giocare come successo con Gnonto. Ragazzi di quell'età lì, bravi, ce ne sono. Bisogna darli la possibilità di giocare e fare esperienza".