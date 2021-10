Under 21, Bosnia-Italia 1-2: gli azzurrini convincono trascinati da Tonali e Vignato

I ragazzi di Nicolato si sono imposti in maniera convincente sulla compagine bosniaca, con Sandro Tonali che ha dato continuità allo splendido avvio di stagione

L' Italia under 21 continua inarrestabile il cammino di avvicinamento agli europei di categoria. I ragazzi di Paolo Nicolato hanno dato seguito ai successi contro Lussemburgo e Montenegro e si sono imposti in trasferta sulla Bosnia Erzegovina , con il punteggio di 2-1.

Partita mai in discussione, gli azzurrini vengono trascinati da un Sandro Tonali in stato di grazia, che dando seguito all'importante avvio stagionale con il Milan fornisce una prestazione altisonante fornendo i due assist per le reti di Okoli e Vignato. A secco nel match odierno Lorenzo Lucca, che comunque ha disputato un incontro positivo sacrificandosi al meglio e risultando decisivo in diverse situazioni.