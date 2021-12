UEFA, intesa raggiunta con il CONMEBOL: Italia-Argentina la “Finalissima” di Londra

Il protocollo d'intesa firmato fino al 2028 ha messo in programma la sfida tra le due vincitrici delle competizioni continentali per l'1 giugno 2022

Non solo la 'Finalissima', nei piani delle due federazioni tanti altri progetti da sviluppare nel corso dei prossimi anni. Ne è convinto lo stesso Ceferin, numero uno della UEFA intervenuto a margine dell'annuncio. Ecco le sue parole: "Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con CONMEBOL e il nostro forte desiderio di agire insieme per lo sviluppo del calcio e i suoi benefici per la società è ulteriormente riflesso da questo nuovo protocollo d’intesa. C’è una lunga tradizione di collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, come si è potuto testimoniare negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale, ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo nazionale così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di Londra nel giugno 2022. Vorrei ringraziare Alejandro Domínguez per il suo impegno dedicato a questo progetto e per il suo eccezionale lavoro alla guida del calcio sudamericano".