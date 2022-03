Turchia-Italia, sfida tra deluse: Mancini per il futuro, le probabili formazioni

L'Italia di Roberto Mancini affronterà la Turchia nella "finalina" tra le due nazionali che hanno perso i playoff verso Qatar2022. Diversi calciatori azzurri hanno lasciato il ritiro, prove di futuro per il Ct, le probabili formazioni

L' Italia di Roberto Mancini affronterà in trasferta la Turchia in una sfida tra le due squadre eliminate dalle rispettive semifinali dei playoff di qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Amichevole dal risultato inutile, che mette però in palio punti per il Ranking Fifa , punti di cui la nazionale azzurra ha bisogno dopo la debacle con la Macedonia del Nord , in ottica anche dei sorteggi verso Euro2024. Fischio d'inizio alle 20:45 di oggi, 29 marzo.

Ventiquattro convocati per Roberto Mancini, ben nove in meno rispetto a quelli chiamati prima della Macedonia. Diverse "colonne" degli Azzurri hanno lasciato il ritiro di Coverciano per tornare a disposizione dei club, o frenati da infortuni. Jorginho, Immobile, Verratti, Insigne, Mancini, Berardi, Luiz Felipe, Florenzi e Politano, questi gli assenti che non prenderanno parte alla trasferta di Konya. Il tecnico ex Inter dovrebbe confermare il classico 4-3-3, gli interpreti però saranno completamente diversi, sarà la prima prova per il futuro dell'Italia che passa attraverso i giovani. Conferma per Gigio Donnarumma tra i pali, nonostante le polemiche accese per la rete subita contro la compagine balcanica. Quartetto difensivo con De Sciglio e Biraghi sulle fasce, al centro con Acerbi e uno tra Bastoni - in campo dall'inizio con la Macedonia - e Chiellini. A centrocampo e in attacco la rivoluzione più importante: Sandro Tonali da play davanti la difesa, ai suoi lati in tre per due maglie, Locatelli e Pessina sono in vantaggio su Cristante; davanti pochi dubbi, Scamacca - in tribuna per problemi fisici nella semifinale - guida il tridente, conferma per Raspadori a destra, Zaniolo sulla sponda opposta. Panchina per Belotti e Zaccagni.