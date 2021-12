Spareggi Mondiali, Italia-Macedonia del Nord al Barbera? Si decide oggi. Le ultime

L’Italia sfiderà la Macedonia del Nord il 24 marzo: questa mattina l'ultimo sopralluogo al "Barbera" e la decisione della Figc

"Palermo azzurra". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sullo spareggio per il Qatar. L'Italia sfiderà il prossimo 24 marzo la Macedonia del Nord. Dove? La sfida potrebbe andare in scena allo Stadio "Renzo Barbera". Era il 19 novembre 2019 quando gli azzurri hanno battuto per 9-1 l'Armenia proprio nel capoluogo siciliano. A segno Immobile (2), Zaniolo (2), Barella, Romagnoli, Jorginho, Orsolini e Chiesa, spinti dal pubblico del "Barbera". "Ed è da quel ricordo che è partita la candidatura forte di Palermo per Italia-Macedonia del Nord", si legge.