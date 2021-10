Spagna, Luis Enrique non teme l’Italia: “Imbattibilità? Sono vicini a perdere”

Il ct delle Furie Rosse: "Avremmo potuto batterli e non siamo stati capaci di farlo, speriamo di dar vita a una partita spettacolare"

" Troveremo un'Italia al top : sono riusciti a battere, e meritatamente, l'Inghilterra in finale agli Europei e hanno allungato la loro striscia di imbattibilità. Ma come dice anche il nostro psicologo, proprio per questo sono più vicini a perdere , manca sempre meno".

Il ct si è poi soffermato sui convocati e sulla Final Four: "Ansu Fati? Sono stato tentato dal convocarlo ma la cosa migliore è che resti nel suo club, torni ai suoi livelli e possa presto darci una mano. Fabian Ruiz e Brahim Diaz? Non parlerò di chi non c'è. Fabian potrà tornare, il suo livello è alto. Anche Brahim sta facendo benissimo e più crescerà, più avrà possibilità di essere chiamato. La Nations League è un premio, vogliamo cercare di andare in finale e vincerla. Final Four? Io voglio vincere tutto. È vero che fra un mese ci giocheremo il pass per il Mondiale e non c'è niente di più stimolante ma in ogni partita i giocatori sanno di giocarsi il proprio futuro e questo credo sia sufficiente perché siano concentrati. Non c'è pressione ma l'obiettivo è vincere questa coppa. Affronteremo l'Italia a casa sua, gli attuali campioni d'Europa, si può solo migliorare".