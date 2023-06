Spagna-Italia, Mancini: “Clima? Simile agli Europei. Immobile-Retegui insieme…”

"Sono soddisfatto perché finora ho raggiunto la semifinale di Nations League, traguardo molto positivo e raggiunto con molti ragazzi giovani. Sarò soddisfatto solo se vinceremo la partita. La qualificazione in finale della Croazia? Non sono sorpreso. Hanno una squadra con grandissimi giocatori. La Nations League è una competizione nata da pochi anni, quindi non gli si dà la giusta importanza, al massimo solo quando si perde. Per il gruppo sarebbe importante vincerla. Si tratta di un trofeo che migliorerà nei prossimi anni, è stata vinta dal Portogallo e dalla Francia, ovvero squadre fortissime. Ora, però, pensiamo prima ad andare in finale".