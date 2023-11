San Marino-Italia U21, le probabili formazioni: Gnonto c’è. Desplanches dal 1′

San Marino U21-Italia U21, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europie è in programma alle ore 18:30 al San Marino Stadium

L'Italia U21 scende in campo stasera contro San Marino per una partita che si preannuncia molto semplice per gli Azzurrini. La squadra di Nunziata è infatti favorita per il successo e potrebbe anche ottenere un risultato largo. L'U21 è reduce da due vittorie consecutive, ottenute contro la Lettonia (2-0) e la Norvegia (2-0). Con questi risultati, i giovani italiani si trovano al secondo posto nel Gruppo A, a due punti dall'Irlanda capolista.

San Marino, invece, è la cenerentola del girone. La squadra sammarinese ha collezionato finora tre sconfitte, subendo 12 gol e non segnandone nemmeno uno. Per l'Italia, la partita di stasera è un'occasione importante per consolidare il proprio secondo posto nel girone e avvicinarsi alla qualificazione all'Europeo del 2025.

In assenza di Lorenzo Colombo e Fabio Miretti, Nunziata dovrà trovare delle soluzioni alternative per la sua formazione. In attacco, potrebbe puntare su Gnonto ed Esposito. In mediana, invece, il tecnico potrebbe optare per una linea a tre con Casadei, Prati, NDour. In porta c'è il portiere del Palermo, Sebastiano Desplanches. La partita di stasera si giocherà al San Marino Stadium di Serravalle e sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

PROBABILI FORMAZIONI — SAN MARINO U21 (3-5-2): Amici; Giocondi, Giambalvo, M.Sancici; Guidi, Dolcini, N.Sancisi, F.Pasolini, Contadini; D’Addario, Zannoni. Allenatore: Cecchetti.

A disposizione: Battistini, Rastelli, M.Pasolini, Gasperoni, Renzi, Pasquinelli, Guerra, Sarti, Terenzi.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Calafiori; Casadei, Prati, NDour; Fazzini; Gnonto P.Esposito. Allenatore: Nunziata

A disposizione: Zacchi, Ghilardi, Turicchia, Bove, Guarino, Fabbian, Bianco, Ambrosino, Volpato.

Arbitro: Hyytia (Finlandia)

Assistenti: Nykanen e Leppanen.

IV uomo: Viljanen.

