Sacchi: “Servirebbe una cultura diversa e non siamo sulla strada giusta”

"Siamo un popolo con poco fair play noi italiani, quindi sono onorato del premio. Servirebbe una cultura diversa e non siamo sulla strada giusta. Purtroppo il calcio italiano non ha mai avuto uno stile e per i ct delle Nazionali è un problema irrisolvibile, visto il poco tempo che hanno. Noi non siamo un popolo unito. Caratteristiche nuovo CT Under 21? Deve avere più tempo: in Italia sta succedendo qualcosa di strano e positivo, vale a dire che lo Scudetto lo ha vinto chi non ha speso di più negli ultimi due anni. Secondo l'ex ct della nazionale il calcio ha perso l'emozione, la bellezza e il merito, valori appartenenti ormai ad un lontano passato".