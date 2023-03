Retegui torna in Argentina: “Grazie Mancini, un orgoglio indossare maglia azzurra”

Dopo la chiamata di Mancini e gli impegni con la Nazionale, Mateo Retegui è tornato a casa. L'attaccante del Tigre, alla sua prima convocazione in azzurro, ha impiegato ben poco per lasciare il segno nella partita d'esordio contro l'Inghilterra, insaccando l'unico gol dell'Italia. La seconda rete non si è fatta attendere arrivando - nella seconda presenza - in occasione della sfida contro Malta. Intervenuto ai microfoni dei cronisti locali è stato proprio l'attaccante a parlare della sua prima volta in azzurro, come riportato da "Tuttomercatoweb".