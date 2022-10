Qualificazioni Euro 2024, Mancini: “Italia testa di serie? Noi poco fortunati…”

Campione d'Europa in carica, l'Italia di Roberto Mancini si presenta in prima fascia al sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024 che si terrà in Germania. "Mi sembra che possa capitare anche un gruppo abbastanza difficile - ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal sorteggio -. Ci sono squadre importanti anche nel terzo quarto gruppo. Noi siamo testa di serie ma non siamo molto fortunati coi sorteggi ultimamente. Ferita Mondiale? Purtroppo sanguinerà ancora fino alla fine, possiamo cancellarla solo vincendo il prossimo. Raspadori? Sta iniziando a giocare partite importante e i ragazzi con qualità quando iniziano a giocare gare di questo livello migliorano per forza".