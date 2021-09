Qual. Qatar, Italia-Lituania: probabili formazioni e dove vederla in TV

Domani sera, l'Italia di Roberto Mancini, tornerà in campo per affrontare la Lituania al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia

E' questo l'obiettivo dell'Italia di Roberto Mancini, dopo il deludente pari maturato a Firenze con la Bulgaria e il pareggio a reti bianche ottenuto contro la Svizzera. Ad attendere gli azzurri, nel prossimo impegno verso la qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, ci sarà la Lituania: una sfida che assumerà un'importanza fondamentale per i campioni d'Europa in carica, che non potranno compiere ulteriori frenate per non compromettere la possibilità di chiudere il girone al primo posto. Per la sfida in programma domani, mercoledì 8 settembre alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Mancini valuta un ampio turnover.