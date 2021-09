Qual. Mondiali Qatar 2022, Svizzera-Italia 0-0: Jorginho sbaglia dal dischetto. La classifica del Gruppo C

L'Italia trova il secondo pareggio consecutivo contro la Svizzera dopo il test contro la Bulgaria. Si complica parzialmente il discorso qualificazione ai prossimi Mondiali

Zero a zero, è questo il risultato finale di Svizzera-Italia. Il match valido per le qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022 si è concluso a reti bianche. Da segnalare l'errore dell'ex NapoliJorginho al 53' minuto di gioco dal dischetto.