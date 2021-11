Qual. Mondiali, Italia Femminile-Svizzera al “Barbera”: biglietti e iniziative

Venerdì 26 novembre alle ore 17.30 le Azzurre affronteranno al "Renzo Barbera" la Svizzera nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale

Il giorno della gara, nell’ambito delle attività di carattere sociale, il Settore Giovanile e Scolastico organizzerà un evento ludico-sportivo dedicato ai minori stranieri accolti in Italia, partecipanti al Progetto Rete Refugee Teams, promosso in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’ANCI, la Fondazione Cittalia e la Rete SAI, con il supporto dei partner Eni e Puma. L’attività, a cui prenderanno parte quattro centri di accoglienza presenti nel territorio palermitano, si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale della FIGC alla presenza del Sindaco Orlando. Al termine dell’evento tutti i ragazzi saranno accompagnati allo stadio per assistere all’incontro.