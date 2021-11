Qual. Mondiali, Irlanda del Nord-Italia: le formazioni ufficiali del match di Belfast

Le scelte ufficiali del match in programma alle ore 20:45 a Belfast decisivo per decretare il destino dell'Italia sulla strada per i mondiali del 2022 in Qatar

Mediagol (rdf) ⚽️

Tutto in una partita. L'Italia di Roberto Mancini si gioca la qualificazione questa sera nel match di Belfast contro l'Irlanda del Nord, sperando che la Svizzera non dilaghi contro la Bulgaria. Gli azzurri devono difendere con le unghia e con i denti il leggero vantaggio nella differenza reti totale del girone che li vede davanti di due gol proprio nei confronti degli elvetici.

La compagine italiana è stata falcidiata dagli infortuni con il mister Mancini che ha dovuto rivedere le convocazioni e con ogni probabilità regalerà qualche sorpresa nell'undici iniziale nella sfida di stasera a Belfast.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida in programma alle ore 20:45.

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct: Mancini.

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Catchart, Flanagan, J.Evans, Lewis; S.Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis. Ct: Ian Baraclough