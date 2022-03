Qual. Mondiali, fuori l’Italia e Portogallo in: le squadre qualificate alle finali

Tutte le squadre qualificate alle sfide finale per la al mondiale del Qatar del prossimo inverno

Si chiude il quadro delle Nazionali qualificate alle gare finali dei playoff validi per l'accesso al prossimo Mondiale del Qatar. Serata negativamente storica per l'Italia, che perde per 0-1 contro la Macedonia dando seguito alla seconda esclusione consecutiva dal Mondiale. Passano invece il turno Portogallo - nel quartetto dell'Italia -, Galles e Svezia, qualificandosi alle gare finali attraverso le quali si avrà l'accesso diretto al campionato del mondo del prossimo inverno.