Qual. Europei U21, Irlanda-Italia 0-2: assist e gol per Lucca, gli Azzurrini volano

Gli Azzurrini guidati da Nicolato hanno superato per 2-0 in trasferta l'Irlanda grazie al solito Lorenzo Lucca

L'Italia U21 ha superato per 2-0 in trasferta l'Irlanda nel match valido per le qualificazioni al prossimo europeo di categoria. Gli Azzurrini hanno avuto la meglio sugli irlandesi grazie alla prestazione di livello fornita dal solito Lorenzo Lucca, autore di una rete e di un assist. L'ex centravanti del Palermo ed attuale attaccante del Pisa ha aperto le marcature al 19': ha approfittato di un errore in disimpegno di O'Brien e ha battuto Maher da posizione favorevole. Il raddoppio azzurro porta la firma di Cancellieri che proprio al 90' chiuso la pratica che, sugli sviluppi di un'azione di contropiede, ha sfruttato al meglio l'assist di Lucca e firmato il raddoppio.