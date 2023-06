Porchia: “Azzurrini bravi e affermati. Felice per Montevago, con me a Palermo…”

"Sarà una partita difficile perché tra la nostra Nazionale, la Francia, la Germania e la Spagna uscirà probabilmente la vincitrice. Occhio però a Belgio e Olanda". Lo ha detto Sandro Porchia , intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". L'ex responsabile del settore giovanile del Palermo di Maurizio Zamparini , oggi dirigente del Padova , si è espresso in vista della sfida tra l' Italia e la Francia Under 21 . La gara d'esordio del Gruppo D degli Europei è in programma alle ore 20:45.

"Abbiamo giovani bravi e affermati. Carnesecchi, Lovato e la punta di diamante Tonali. Ma mi piace molto anche Cambiaghi. L’Under 20 ha giocato un Mondiale stratosferico. Ma l’Uruguay sembrava andasse al doppio. Anche tra i nostri azzurrini ci sono calciatori di talento. Penso ovviamente a Pafundi ma pure Casadei e Ghilardi. Tra Under 20 e 21 ci sono giocatori di spessore che potrebbero diventare dei top player negli anni. C'era anche Montevago che è cresciuto con me al Palermo? Bello vederlo in Nazionale, davvero. Per un dirigente la felicità di vedere in azzurro un giocatore che è cresciuto nel proprio settore giovanile è tanta. Dobbiamo avere sempre più coraggio di lanciare i giovani: se li fai giocare ne beneficiano anche le Nazionali. Talenti da monitorare? Cherki, trentaquattro partite con il Lione. Ed è un 2003. Farà parlare di se. La Francia ha un talento tra le mani", ha concluso Porchia.