Palermo Football Conference, Mirabelli: “Retegui Nazionale? Dico la mia, Mancini…”

Nel corso della Palermo Football Conference , evento che accoglie diverse personalità sportive tra dirigenti ed avvocati in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo e l'Università LUMSA, è intervenuto Massimiliano Mirabelli . Il dirigente, attualmente direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del Padova, si è soffermato sulla convocazione in Nazionale di Retegui . Di seguito ,e sue dichiarazioni:

"Retegui in Nazionale? Mancini secondo me sta facendo un grande lavoro, se si arriva a questo c’è un problema. Va cambiata qualche norma con coraggio, più di pensare ad introdurre giocatori stranieri in lista si dovrebbe arrivare ad un obbligo di italiani sempre in campo. Cambia tutto da questo punto di vista, ogni settore giovanile delle categorie inferiori lavorerebbero per le società che stanno sopra di loro. Molti rimpiangono i due Mondiali, molte nazionali sono molto avanti rispetto a noi. Con il Marocco un tempo non si faceva neanche l’amichevole, oggi stanno sopra di noi. Bisogna prendere decisioni con coraggio."