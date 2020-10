Nations League, Polonia-Italia: Mancini lancia Kean con Chiesa e Immobile. Le probabili formazioni

Le novità di formazione sulla sfida tra Polonia e Italia.

Nella gara prevista per questa sera alle ore 20:45 all’ Energa Arena di Danzica – 8000 spettatori presenti ad assistere all’incontro – , la Nazionale allenata da Roberto Mancini tenterà l’allungo definitivo in classifica contro una rappresentativa, come quella polacca, in grande spolvero nelle ultime gare. La squadra guidata dal C.t Brzeczek viene infatti da alcune ottime prestazioni, specialmente quella messa in campo nell’ultima nella quale la Polonia ha sconfitto con il netto parziale di 5-1 la Finlandia. Si preannuncia dunque una sfida molto interessante, con alcune importanti novità per entrambe le compagini.

Gli azzurri potrebbero dover ovviare ad una possibile assenza di Giorgio Chiellini, che non è al top della condizione fisica ma che spingerà fino all’ultimo per essere del match. Se il difensore centrale bianconero non dovesse farcela toccherà ad Acerbi l’arduo compito di marcare Lewandowski, bomber mai facile da gestire. Sulla linea mediana dovrebbero essere confermati gli interpreti provati da Mancini nelle ultime sessioni tattiche: Jorginho nel ruolo di vertice basso, con Verratti e Barella che dovrebbero essere le due mezzali. In avanti possibile chance dal primo minuto per Kean, che insieme a Chiesa e Immobile – quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Belotti – dovrebbe andare a completare il trio offensivo.

La Polonia, invece, dovrà fare i conti con l’assenza di Zielinski – ancora positivo al Covid 19 – al quale tuttavia dovrebbe porre pronto rimedio Linetty. Il centrocampista del Torino si schiererà in mezzo al campo a sostegno di Krychowiak che dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Lewandowski e Milik. Il reparto difensivo – che dovrebbe essere composto da calciatori militanti tutti in Serie A – vedrà Bereszynski e Reca sulle fasce, con Glik e Walukiewicz in posizione centrale e davanti a Szczesny.

Di seguito le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Kean, Immobile, Chiesa.

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik.