Nations League, Italia-Spagna: i convocati di Mancini per la semifinale

Una sfida di livello per la Nazionale di Mancini che affronterà in semifinale di Nations League la Spagna di Luis Enrique

Una sfida che si ripete quella tra l'Italia e la Spagna dopo l'accesa semifinale di Wembley di questa estate, in cui gli azzurri ne uscirono vittoriosi grazie ai guanti di Donnarumma e alla freddezza di Jorginho dagli undici metri. Tra le fila delle "Furie Rosse" è cambiato qualcosa, un processo di ringiovanimento che prende sempre più forma e la prova lampante è data dalle presenze di due talenti cristallini del calcio Spagnolo quali Gavi del Barcellona e Yeremi Pino del Villarreal. Senza dimenticare ovviamente tutti i grandi elementi di qualità che la rosa dell'ex tecnico blaugrana presenta: da Aymeric Laporte, Sergio Busquets e Koke fino a Ferran Torres. Per quanto riguarda il gruppo di Mancini, ci sono poche ma significative variazioni, non dovute a scelte tecniche ma bensì delle variazioni attuate dopo degli infortuni. L'assenza di Immobile dopo lo stop conseguito in Europa League, apre le porte a Moise Kean che tanto bene ha fatto al suo ritorno in Nazionale lo scorso settembre. Un altro assente pesante sarà Matteo Pessina a causa dell'infortunio che l'ha fatto uscire in barella nella gara contro il Milan, non sarà disponibile per la semifinale. A sostituire il centrocampista dell'Atalanta sarà Dimarco dell'Inter, autore di un buon inizio di campionato con la maglia nerazzurra, con cui si è sbloccato con un gran gol di punizione ai danni della Sampdoria. Un altro indisponibile è Rafel Toloi, vittima di un risentimento muscolare al bicipite femorale destro che non gli permette di rispondere alla convocazione del CT. Subentrerà di conseguenza Davide Calabria, ormai un punto fermo del Milan di Pioli. Per concludere, un rinserimento non da poco, dopo l'assenza per infortunio all'europeo, ritorna Lorenzo Pellegrini al posto di Castrovilli. Il centrocampista e capitano della Roma può rilevarsi utilissimo alla causa, giocatore versatile che può essere schierato sia in mezzo al campo che nel tridente. Per il resto la rosa rimane la stessa diventata campione quest'estate.Una sfida accesissima per queste due nazionali eterne rivali, e solo il campo rivelerà chi sarà la squadra a staccare il pass per la finale contro la vincente tra Francia e Belgio.