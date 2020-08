Nations League, i convocati di Mancini: ritorni, conferme e tante sorprese nella lista del ct

La lista di Roberto Mancini.

Terminata la stagione 2019/20, turbolenta a causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus, anche le Nazionali ritorneranno finalmente presto in campo. Tra queste vi sarà anche l’Italia, che nelle prossime settimane affronterà la Bosnia e l’Olanda, valide per prime due giornate della Nations League.

Una grandissima occasione per Roberto Mancini, che dopo mesi di lontananza dai suoi uomini dovrà cercare di riprendere subito nel miglior modo possibile vincendo due gare sulla carta molto complicate: l’obiettivo del ct sarà quello di iniziare ad individuare gli uomini da portare con sé in occasione degli Europei che si giocheranno l’anno prossimo.

VIDEO, Balotelli compie oggi 30 anni: dalla rissa con Mancini al carcere, tutte le “Balotellate”…

Pochi minuti fa Roberto Mancini ha comunicato la lista dei giocatori convocati per il doppio impegno in Nations League. Tra i convocati ci sono tante conferme, grandi ritorni come quello di Nicolò Zaniolo totalmente ripresosi dopo l’infortunio subito in campionato durante il match tra la Roma e la Juventus, e molte sorprese come Francesco Caputo, che con la maglia del Sassuolo ha vissuto una grande stagione realizzando 21 gol.

Questa la lista completa:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).