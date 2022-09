Mancini: “Chi ha sbagliato si scusi con la squadra. Porta resta aperta per tutti”

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha raccontato dal palco il suo percorso in azzurro al Social Football Summit 2022, andato in scena allo Stadio Olimpico.

"E’ una delle migliori al mondo. Se si riesce a migliorare qualcosa e dare fiducia ai giovani c’è margine per fare bene. Non si può pretendere che un ragazzo non sbagli mai. Si può sbagliare, lo dico sempre, e per questo la porta della Nazionale è aperta a tutti, anche a chi ha avuto comportamenti non giusti: basta scusarsi con la squadra e tornare".