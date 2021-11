Mancini: “Andremo al Mondiale, Jorginho fondamentale. Prossimo rigore? Cambieremo”

Le parole del tecnico degli azzurri nel corso della conferenza stampa post sfida contro la Svizzera

C'è tanta amarezza in casa azzurra per il pareggio maturato allo Stadio Olimpico contro la Svizzera.

Risultato che rischia di compromettere lo straordinario percorso che fino a questa estate l'Italia di Mancini aveva tracciato. Necessario mettere da parte al più presto la rabbia e trasformarla in adrenalina in vista della sfida decisiva contro l'Irlanda del Nord di lunedì sera. Gli azzurri dovranno a tutti i costi difendere il vantaggio di due lunghezze nella differenza reti generale del girone, che sarà il primo criterio di valutazione in caso di arrivo in parità. Se la Svizzera dovesse riuscire a colmare il gap a quel punto scavalcherebbe proprio gli azzurri, che sarebbero costretti a ricorrere agli spareggi per centrare l'appuntamento iridato.