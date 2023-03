Malta-Italia, Mancini: “Importante vincere, potevamo fare meglio tutto. Retegui…”

"Sono partite dove hai tutto perdere e diventano brutte. Fatte cose buone altre meno, l’importante era vincerla. Potevamo fare qualche gol in più. Retegui? Ha sbloccato la gara, è stato fondamentale. Ha bisogno di tempo, deve conoscere il calcio europeo, ci vuole tempo. Le fasce? Sono partite particolare dove è difficile giocare, non c’è spazio. Al massimo sono gare che si prendono per vincere, potevamo fare meglio. Quando vai in doppio vantaggio, devi fare meglio tutto e potevamo fare meglio tutto”