LIVE Nations League, Italia-Belgio: le formazioni ufficiali della sfida

Le formazioni ufficiali della sfida tra Italia e Belgio, in programma questo pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino

Dopo il ko in semifinale contro la Spagna, l'Italia è pronta a tornare in campo per giocarsi il terzo posto di Nations League col Belgio. Mancini ne cambia cinque rispetto alla semifinale, affidandosi ad un tridente composto da Raspadori al centro, più Chiesa e Berardi a supporto. A centrocampo Locatelli e Pellegrini, dietro Acerbi. Donnarumma capitano.