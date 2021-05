LIVE Italia-San Marino: segui la diretta della gara amichevole

Alle 20.45 l‘Italia sarà impegnata nella gara amichevole contro il San Marino.

Gli azzurri in vista dell’esordio a Euro 2020 del prossimo 11 giugno contro la Turchia, affrontano la nazionale sammarinese per prima dell’altra sfida di preparazione contro la Repubblica Ceca. Un match che servirà al commissario tecnico, Roberto Mancini, per chiudere la lista delle convocazioni e infatti scenderanno in campo gli uomini che al momento non hanno proprio un posto assicurato agli Europei. Segui il match live.

Italia-San Marino 1-0 (32’Bernardeschi)