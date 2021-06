LIVE Italia-Repubblica Ceca: ultimo test per gli azzurri prima di Euro2020

La diretta live dell'ultimo match degli "Azzurri" di Roberto Mancini, prima di Euro2020

Ultima amichevole ufficiale per gli azzurri di Roberto Mancini, che questa sera alle 20.45 scenderanno in campo per sfidare la Repubblica Ceca, nell'ultimo test disponibile prima di Euro2020. Mediagol.it vi propone i risultati live di tutte le gare in programma.