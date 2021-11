L’ex Palermo Darmian: “Chiamata Mancini? Mi piacerebbe, ma penso solo a lavorare”

Le dichiarazioni dell'esterno ex Palermo, Matteo Darmian

Divenuto pedina inamovibile nello scacchiere di Inzaghi, oggi, Matteo Darmian, sogna una chiamata anche dal ct dell' Italia Roberto Mancini. A confermarlo è lo stesso ex Palermo, intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar a San Siro.

A Parma giocava per salvarsi, oggi ha lo scudetto cucito sul petto e si gioca gli ottavi di Champions League: che effetto le fa? -"Ho voluto il trasferimento a Parma perché ero convinto. Poi è arrivata la chiamata dell'Inter e sono stato felice e orgoglioso nell'accettare l'offerta. In passato troppo poco cattivo per giocare con continuità a questi livelli? "Non me ne faccio una colpa, sono sempre me stesso e ne sono orgoglioso"