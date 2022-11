Juventus, Miretti si racconta: “Italia, che emozione! De Bruyne è il mio idolo”

"Da bambino il mio idolo era Nedved, mi piaceva come giocatore. Ora il mio punto di riferimento per lo stile di gioco è De Bruyne. Chi vorrei essere? Per il mio percorso, che somiglia al suo, direi Marchisio. Per questo è stato anche un punto di riferimento per me. Mi piacerebbe essere lui. Al Golden Boy mi ha dato lui il premio e per me è stato un onore. E' un punto di riferimento per chi viene dal settore giovanile. Centrocampista ideale per visione di gioco? De Bruyne. E anche per tiro da fuori e per fare assist. Centrocampista ideale per inserimento? Vidal ai tempi della Juve mi faceva impazzire per inserimento e gol. Centrocampista ideale per interdizione? Gattuso", le sue parole.