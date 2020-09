Italia, Zaniolo shock: confermata la rottura del legamento crociato sinistro. Le ultime

Brutte notizie per Nicolò Zaniolo.

VIDEO Olanda-Italia, la Nazionale di Mancini rasenta la perfezione: i numeri della sfida in Nations League

Dopo il brutto infortunio subito nel match di Nations League tra Olanda e Italia sono purtroppo arrivate le conferme dagli esami strumentali attuati questa mattina. Per la seconda volta nel giro di qualche mese il gioiello classe ’99 della Roma ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore era stato costretto ad uscire al 42′ del match dell’Amsterdam Arena in seguito ad uno scontro di gioco con il centrocampista orange e neo acquisto del Manchester United Van de Beek, lamentando in maniera evidente un problema al ginocchio.

VIDEO Olanda-Italia, Mancini sorprende: “In azzurro abbiamo un grande giocatore…”

In seguito alla doppia diagnosi sarebbero stati confermati dunque i sospetti iniziali, fissando per la giornata di domani l’operazione nella clinica romana di Villa Stuart. Sono poi arrivate anche le parole dello stesso Zaniolo, che via social ha voluto ringraziare tutti per il sostegno :”Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto,stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto…tornerò presto! Nicoló“.

VIDEO Olanda-Italia, Mancini vola in Nations League: “Abbiamo giocato un calcio perfetto”

Di seguito il post in questione.