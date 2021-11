Italia Women, azzurre ancora a Palermo: biglietti gratis per la gara con la Svizzera

L'Italia affronterà la Svizzera venerdì 26 novembre alle 17:30 allo stadio “Renzo Barbera”

A distanza di due anni dall'ultima volta, l'Italia Femminile torna a calcare il manto erboso dello Stadio "Renzo Barbera". L'ultima volta a Palermo le azzurre vinsero la sfida contro la Nazionale bosniaca 2-0, nel quarto turno di qualificazioni agli Women's Euro 2020. Adesso la squadra guidata dal ct Milena Bertolini incontrerà la Svizzera per il match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2023. La gara sarà in programma il prossimo 26 novembre alle ore 17.30. Italia e Svizzera sono appaiate al primo posto del girone a quota 12 punti, frutto di quattro vittorie in altrettante partite giocate.