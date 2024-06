Italia, verso l’Albania: le condizioni di Barella, Frattesi e Fagioli

L’Italia scalda i motori in vista dell’esordio all’Europeo in programma sabato sera contro l’Albania. Gli azzurri sono arrivati in Germania e si stanno allenando in vista del primo importantissimo match.

Come riportato da Sky Sport, filtra ottimismo per quanto riguarda Barella, assente per le sfide contro Turchia e Bosnia. Gli esami per Fagioli, invece, non hanno evidenziato problemi particolari anche se non si è allenato né lunedì 10 giugno e né martedì. E nella giornata di mercoledì 12 giugno farà un lavoro differenziato.