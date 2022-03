Italia, verso il match contro la Turchia: anche Luiz Felipe lascia il ritiro

Prosegue la preparazione dell'Italia in vista del match con la Turchia: sette Azzurri hanno già lasciato il ritiro

Prosegue la preparazione della Nazionale italiana in vista della sfida contro la Turchia , in programma martedì sera a Konya . Gli Azzurri si alleneranno oggi pomeriggio e lunedì mattina sui campi di Coverciano per poi partire lunedì pomeriggio alla volta della Turchia .

Intanto, al termine della seduta di ieri, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di ridurre l’organico della Nazionale in ritiro. Dopo la partenza in mattinata di Verratti, hanno lasciato il Centro Tecnico Federale gli indisponibili Berardi e Mancini, che hanno accusato problemi nel corso della gara con la Macedonia del Nord andata in scena a Palermo, e con loro Jorginho, Immobile e Insigne, "nell’ambito di un’alternanza prevista in vista dell'amichevole con la Turchia", si legge nel comunicato diramato sul sito della Figc.