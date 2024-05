Italia, verso EURO 2024: i 30 convocati di Spalletti per il raduno, c’è Fagioli

Inizia una nuova avventura europea per la Nazionale italiana, che venerdì 31 maggio si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per cominciare la preparazione ad UEFA EURO 2024. Il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti - che giovedì 6 giugno diramerà la lista degli Azzurri che prenderanno parte al Campionato Europeo - ha convocato trenta calciatori per il raduno: prima chiamata in Nazionale per il difensore del Bologna Riccardo Calafiori e seconda convocazione per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, tornato in campo lunedì sera dopo un lungo periodo di squalifica. Tornano in Nazionale il centrocampista del Torino Samuele Ricci e il portiere della Lazio Ivan Provedel, assenti rispettivamente dal novembre 2022 e dal novembre 2023.