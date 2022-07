Italia, Verratti: “Barella affermato. Tonali? Andrà lontano, nostro futuro roseo”

E' ancora cocente la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar dell' Italia, battuta al "Renzo Barbera" di Palermo dalla Macedonia del Nord. Lo sa bene Marco Verratti che, intervenuto ai microfoni di SportWeek , è tornato a parlare dell'eliminazione degli azzurri.

"Il Mondiale è stato un disastro. Abbiamo vissuto emozioni molto contrastanti, perché due mesi prima abbiamo vinto l'Europeo. Poi, tra episodi e sfortuna, non siamo più riusciti a vincere come prima. Purtroppo non ci sono più partite facili e, se sbagli, paghi. Abbiamo perso una partita, e siamo fuori. Ma non va buttato tutto. Abbiamo grandi capacità e un gruppo di talento, che gioca di squadra. Abbiamo vinto un Europeo quando tutti ci davano per morti. Bisogna ripartire da lì. Nel calcio, come nella vita, si vince e si perde. Però bisogna sempre mettersi al lavoro. Vogliamo riportare l'Italia dove merita, al Mondiale".